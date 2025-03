Papa dormiu bem durante a noite, mesmo com máscara para ventilação, diz Vaticano

O Papa Francisco estava descansando nesta quarta-feira, início do período solene da Quaresma que antecede as celebrações da Semana Santa, após dormir a noite inteira com uma máscara de ventilação enquanto recebe tratamento hospitalar para pneumonia bilateral.

"O Papa dormiu bem durante a noite e acordou logo depois das 8h." Essa é a atualização sobre o estado de saúde de Francisco, internado no Hospital Agostino Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, divulgada na manhã desta quarta-feira, 5, pela Santa Sé.

Em sua atualização mais recente, o Vaticano informou que o Papa descansou bem durante a noite, acordando pouco depois das 8h. O Papa Francisco permanece em condição estável, mas com um prognóstico reservado, o que significa que ainda não está fora de perigo.

O Pontífice, de 88 anos, que tem uma doença pulmonar crônica, sofreu duas crises respiratórias na segunda-feira, representando um retrocesso em sua recuperação. Na terça-feira, ele estava respirando apenas com a ajuda de oxigênio suplementar, após as crises respiratórias do dia anterior, mas voltou a usar a máscara de ventilação à noite, segundo o Vaticano.

A internação de Francisco começou em 14 de fevereiro e já é a mais longa de seus 12 anos de papado.