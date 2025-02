Papa sofre “repentina” piora após crise de broncoespasmo

O papa Francisco sofreu nesta sexta-feira uma crise “isolada” de broncoespasmo e uma piora “repentina” de sua condição respiratória, embora tenha respondido “bem” à terapia, informou a Santa Sé.

“O Santo Padre, na tarde de hoje, depois de uma manhã fazendo fisioterapia respiratória e em oração na capela, apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que levou a um episódio de vômito com inalação e a uma repentina piora de sua condição respiratória”, disse o Vaticano em um boletim sobre a saúde do pontífice.

Os médicos precisarão de 24 a 48 horas para fazer uma avaliação de como essa crise de broncoespasmo (estreitamento repentino da passagem dos brônquios) o afetará, de acordo com fontes do Vaticano.

O papa, de 88 anos foi hospitalizado em 14 de fevereiro por causa de uma bronquite com infecção polimicrobiana e pneumonia bilateral e, embora seu prognóstico permaneça reservado, foi relatado ontem que ele havia deixado a fase crítica para trás.

Após a crise, os brônquios foram prontamente aspirados, e Francisco teve iniciada uma ventilação mecânica não invasiva com uma “boa” resposta às trocas gasosas.

No entanto, Francisco tem se mantido “sempre lúcido e orientado” e “colaborando com as manobras terapêuticas