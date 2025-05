Merz é eleito novo premiê da Alemanha após perder 1ª votação

Friedrich Merz foi eleito como novo primeiro-ministro da Alemanha em votação no Parlamento nesta terça-feira, 6. Ele teve 325 votos, entre 630 deputados. Ele precisava obter ao menos 316.

Merz havia perdido a primeira votação para ser confirmado no cargo, que havia sido realizada mais cedo nesta terça. Naquela ocasião, ele tinha obtido 310 votos.

O novo premiê alemão é líder da coligação CSU/CDU, partido de centro-direita, o mesmo da ex-premiê Angela Merkel, que governou o país de 2005 a 2021. Ele sucederá Olaf Scholz, da SPD, que chefiou a Alemanha nos últimos quatro anos, período em que a Alemanha entrou em recessão.

A economia vive seu pior momento desde a crise de 2008, com uma recessão que já dura dois anos. A atividade encolheu 0,3% em 2023 e 0,2% em 2024. Para 2025, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima alta modesta de 0,3%. Em paralelo, a inflação disparou a 8% em 2022, 6% em 2023 e 2,4% em 2024, o que contribui para o mal-estar dos alemães com o governo.

A crise alemã tem várias razões externas. Além da pandemia, o país foi um dos mais atingidos pelas consequências da guerra na Ucrânia. Quando o conflito começou, a Alemanha decidiu parar de comprar gás russo, do qual era um grande cliente. O país teve de buscar outras fontes de energia às pressas, o que aumentou os custos para indústrias e reduziu a competitividade.

Além disso, os alemães viram os chineses avançarem rapidamente nos últimos anos em produtos industriais complexos que são especialidade do país, como os automóveis

Quem é Friedrich Merz?

Formado em direito, Merz, hoje com 69 anos, entrou na política em 1989, ano da queda do Muro de Berlim. Inicialmente foi eurodeputado e depois foi membro do Bundestag, o Parlamento alemão.

Ele deixou a política em 2009, após embates com a então premiê Angela Merkel, do mesmo partido, e retomou a carreira jurídica.

Merz voltou à política em 2021 e assumiu o comando da CDU depois de Merkel se aposentar, em 2022. Os dois continuam distantes. Durante a campanha, Merz a acusou de escancarar as portas do país para os imigrantes quando estava no governo. A ex-governante, quase sempre discreta, o criticou em janeiro por se aproximar da AfD, legenda de extrema-direita.