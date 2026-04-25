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Bet do Maduro: soldado americano é acusado de ter faturado US$ 400 mil em apostas

Gannon Van Dyke teria faturado centenas de milhares de dólares em apostas sobre a queda de Maduro, ex-presidente da Venezuela – Van Dyke teria informações privilegiadas por estar envolvido na operação

Uso de informação privilegiada: Trump critica mercados de previsão e diz que “o mundo virou um cassino” (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Uso de informação privilegiada: Trump critica mercados de previsão e diz que “o mundo virou um cassino” (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 25 de abril de 2026 às 08h01.

Um soldado do Exército americano, Gannon Van Dyke, foi acusado pelas autoridades de faturar ilicitamente US$ 400 mil em apostas sobre a captura e remoção do ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA no começo de janeiro.

Nas semanas de preparação antes da operação, Van Dyke, um sargento das forças especiais americanas, teria usado informações sensíveis e confidenciais para fazer apostas no mercado de apostas Polymarket de que forças americanas entrariam na Venezuela e removeriam Maduro do poder.

O Departamento de Justiça alega que, por volta de 26 de dezembro de 2025, Van Dyke criou uma conta na plataforma e passou a investir em apostas relacionadas a Maduro e à Venezuela. Ele é acusado de fazer apostas de mais de US$ 33.000 (cerca de 165.950 reais) enquanto estava em posse de informações confidenciais sobre a Operação Absolute Resolve, a missão que capturou o venezuelano.

Com isso, um júri da corte federal de Manhattan indiciou o sargento por acusações de uso ilícito de informação confidencial do governo para ganhos pessoais, furto de informação governamental privada, fraude de mercadorias e fraude eletrônica, e de ter feito transações monetárias ilícitas.

"Nossos homens e mulheres em uniforme têm acesso a informações confidenciais para que possam cumprir sua missão da maneira mais segura e eficaz possível e estão proibidos de usar essas informações altamente sensíveis para obter ganhos financeiros pessoais", disse o Procurador-Geral interino dos EUA, Todd Blanche, em um comunicado.

Van Dyke deve comparecer ao julgamento nessa semana, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Procuradores dizem que o sargento, em serviço nas Forças Armadas americanas desde 2008, esteve envolvido no “planejamento e na execução” da captura de Maduro, mas não entraram em mais detalhes. O processo faz uso de uma fotografia que Van Dyke salvou em sua conta do Google na manhã do dia 3 de janeiro, data da operação, algumas horas após as forçMatheus Gonçalvesas americanas terem trazido Maduro a bordo da embarcação USS Iwo Jima.

"Essa fotografia retrata Van Dyke no que parece ser o convés de um navio no mar, ao nascer do sol, vestindo uniforme militar americano e carregando um rifle, ao lado de três outros indivíduos também vestindo uniforme militar americano", diz a acusação.

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