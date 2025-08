Mercado de trabalho enfraquece nos EUA e desemprego sobe para 4,2% em julho

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,2% em julho, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira, 1º. Os números indicam sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, enquanto as empresas se preparam para os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A principal economia do mundo registrou 73.000 novas vagas de emprego em julho, de acordo com o Ministério do Trabalho, número abaixo das expectativas dos analistas.

Revisões e impacto nos títulos do Tesouro

Os dados de maio (19.000) e junho (14.000) foram fortemente revisados para baixo, tornando-se os piores desde a pandemia de covid-19. As revisões são muito maiores do que o habitual, destacando que os indicadores anteriores mostravam a criação de mais de 120.000 novos postos de trabalho por mês.

A publicação dos dados impactou os títulos do Tesouro, cujos rendimentos caíram nesta sexta-feira, na abertura dos mercados. Até as 13h30 GMT (10h30 em Brasília), as taxas dos títulos de 10 anos caíram para 4,25%, frente aos 4,37% do fechamento de quinta-feira. Os títulos de dois anos, mais sensíveis à conjuntura monetária, baixaram para 3,76%, em comparação a 3,95% do dia anterior.

Os empregos criados se concentraram em um número reduzido de setores, como saúde e serviços sociais, enquanto o governo federal elimina postos, em consonância com a política do governo republicano.

Em maio, o desemprego estava em 4,1%, uma ligeira diminuição em relação aos números de julho.

Fatores que impactam o mercado de trabalho

A deterioração no mercado de trabalho foi atribuída a "uma incerteza política sustentada, o impacto das tarifas e a diminuição dos fluxos migratórios", afirmou Gregory Daco, economista do EY, antes da divulgação dos dados de julho.

As novas tarifas alfandegárias de Trump, que inicialmente entrariam em vigor nesta sexta-feira, serão implementadas a partir de 7 de agosto.