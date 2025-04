Megaexplosão em porto iraniano mata pelo menos 28 e fere mais de mil

Uma explosão seguida de um grande incêndio matou pelo menos 28 pessoas e feriu mais de mil outras no porto iraniano de Shahid Rajaee, localizado na província de Hormozgan, região sul do país, de acordo com informações divulgadas no sábado pelas autoridades persas.

A alfândega do porto informou que a explosão foi provavelmente causada por um incêndio no depósito de materiais perigosos e produtos químicos. O presidente iraniano Masud Pezeshkian ordenou uma investigação para esclarecer as causas e confiou a tarefa ao ministro do Interior.

"Foram até o momento 25 mortos e mais de 800 feridos na explosão no porto de Shahid Rajaee em Bandar Abbas", disse o ministro do Interior Eskandar Momeni em postagem na rede social Telegram.

O local é essencial para o comércio do Irã, pois está próximo da cidade de Bandar Abbas e da costa norte do estreito de Ormuz, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, importante corredor marítimo por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo. Além disso, é o terminal de contêineres tecnologicamente mais avançado do país.

A imprensa estatal informou que uma "enorme explosão" atingiu o porto da província de Hormozgan, a mais de mil quilômetros ao sul da capital Teerão. Cerca de 85% das mercadorias iranianas transitam por esse terminal marítimo.

O jornal New York Times noticiou que uma pessoa ligada à Guarda Revolucionária iraniana disse, sob anonimato, que a explosão foi causada por perclorato de sódio, um composto utilizado no combustível sólido de mísseis.

Três cidadãos chineses ficaram "ligeiramente feridos" no desastre, informou a emissora estatal chinesa CCTV, citando o consulado em Bandar Abbas.

Bombeiros e equipes de resgate trabalham no local de uma explosão ocorrida um dia antes no cais do porto de Shahid Rajaee, a sudoeste de Bandar Abbas, na província iraniana de Hormozgan, em 27 de abril de 2025. (Meysam Mirsadeh / TASNIM NEWS/AFP)

Explosão de contêiner

Mehrdad Hasanzadeh, chefe da autoridade provincial de gestão de emergências, explicou à emissora nacional que "a causa deste incidente foi a explosão de vários contêineres armazenados na zona de cais do porto".

A explosão foi tão forte que foi sentida e ouvida a cerca de 50 quilômetros de distância, informou a agência de notícias Fars, e alguns moradores disseram que o chão tremeu mesmo longe do porto.

"A onda de choque foi tão forte que a maioria dos edifícios do porto ficaram severamente danificados", relatou Tasnim.

A Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos (NIPD) comunicou que a explosão "não tem ligação com refinarias, tanques de combustível, complexos de distribuição ou oleodutos, e que as instalações petrolíferas em Bandar Abbas operam", afirmou.