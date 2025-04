Irã anuncia adiamento da reunião técnica nuclear com os EUA para sábado

O Irã anunciou nesta terça-feira, 22, que a reunião técnica entre especialistas iranianos e americanos sobre o acordo nuclear prevista para amanhã foi adiada para sábado, quando também será realizada em Omã uma reunião entre os negociadores-chefes dos dois países.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, que não explicou os motivos do adiamento, de acordo com a agência de notícias estatal "Irna".

O Irã e os Estados Unidos já realizaram duas rodadas de negociações em busca de um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, que ambos os lados descreveram como construtivas.

Após a segunda reunião em Roma, realizada no último sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, anunciou que eles haviam concordado em passar para a próxima fase das negociações com uma reunião técnica entre especialistas dos dois países na quarta-feira.

No sábado, Araqchi deveria realizar uma nova reunião indireta mediada por diplomatas de Omã com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, em Mascate.

Ambas as reuniões ocorrerão no oróximo sábado, de acordo com Baghaei.

Essas negociações ocorreram sob ameaças militares contínuas do presidente dos EUA, Donald Trump, que as repetiu na última quinta-feira, quando disse que não descartou um plano israelense para destruir as instalações nucleares do Irã se as partes não chegarem a um acordo.

Após seu retorno à Casa Branca, Trump retomou a política de “pressão máxima” contra o Irã com pelo menos seis rodadas de sanções para impedir a venda de petróleo iraniano.

Durante o primeiro mandato do político republicano, os EUA abandonaram o acordo nuclear de 2015, assinado entre o Irã e seis potências ocidentais, que limitava o programa nuclear iraniano em troca da suspensão das sanções.

Desde então, o Irã vem enriquecendo urânio muito além dos limites previstos nesse acordo e agora possui 8.294 quilos, 274 deles com 60% de pureza.