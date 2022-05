Mega tempestade de areia engole carros e voos no Iraque; veja vídeo

Uma tempestade de areia de grandes proporções foi registrada em boa parte do Iraque no domingo, dia 1º, e nesta segunda, dia 2. O fenômeno atingiu a capital Bagdá e cidades importantes como Najaf, com mais de 1 milhão de habitantes. Voos precisaram ser cancelados e dezenas de pessoas foram hospitalizadas por causa de dificuldades respiratórias. A onda de poeira e cobriu casas e carros, segundo relatos locais.

Em Najaf, um dos maiores centros de peregrinação dos muçulmanos, pelo menos 63 pessoas precisaram ser hospitalizadas, segundo informações das autoridades locais. Na província de Ambar, a maior do Iraque, houve 20 internações em função de problemas respiratórios causados pela tempestade de areia.

Quinto maior produtor de petróleo do mundo, atrás dos Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Canadá, o Iraque vem sofrendo com fortes tempestades de areia desde abril. Embora o fenômeno seja comum nos países do Oriente Médio, a proporção que tem atingido e sua frequência tem alarmado os especialistas. O aumento da quantidade e a extensão das tempestades vem acontecendo em função da "desertificação, redução do volume de chuvas e secas", segundo Amer al-Jabri, diretor do órgão de meteorologia do Iraque.

