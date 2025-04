Médico da Casa Branca diz que Trump está com 'excelente saúde'

Donald Trump está com "excelente saúde", de acordo com a avaliação de um médico da Casa Branca neste domingo (13), depois que o presidente americano passou por seu primeiro check-up anual desde que retornou ao cargo.

O republicano Trump, de 78 anos, gabou-se repetidamente da sua resistência enquanto zombava do seu antecessor, o democrata Joe Biden, de 82 anos.

"O presidente Trump goza de excelente saúde cognitiva e física e é totalmente capaz de desempenhar as funções de Comandante em Chefe e Chefe de Estado", diz uma carta do médico compartilhada pela Casa Branca.

O relatório observa pequenos problemas de pele causados pelo sol, assim como cicatrizes em sua orelha direita devido a um ferimento de bala após ter sido atingido em uma tentativa de assassinato em julho passado.

Trump é acusado pelos democratas de manipular mercados com trégua tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado nesta sexta-feira, 11, por legisladores democratas de manipular os mercados com a trégua tarifária decretada esta semana para quase todos os países, exceto a China, o que causou um aumento nas cotações das ações.

líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, juntamente com a senadora Elizabeth Warren e outros membros de seu partido, pediram à Comissão de Valores Mobiliários da Câmara Alta que investigasse se o presidente e membros de sua comitiva lucraram com a reviravolta.