Maldivas proíbe entrada de israelenses em sinal de 'forte solidariedade' com Gaza

As Maldivas anunciaram, nesta terça-feira, a proibição da entrada de cidadãos israelenses no país em sinal de sua “forte solidariedade” com a população de Gaza, afetada pela guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

Os parlamentares aprovaram um projeto de lei promulgado de forma imediata pelo presidente Mohamed Muizu. A proibição foi apoiada tanto pelo governo quanto pela oposição e, de acordo com a informação passada pelo porta-voz da presidência à AFP, entrou em vigor imediatamente.

— Esta ratificação reflete a postura decidida do governo frente às repetidas atrocidades e aos atos de genocídio perpetrados por Israel contra o povo palestino — declarou o presidente, que reiterou a intenção da proibição — As Maldivas reafirmam sua solidaridade com a causa palestina.

Em fevereiro, a República Islâmica das Maldivas recebeu cerca de 214 mil turistas estrangeiros, incluindo 59 israelenses.

Curiosamente, as Maldivas suspenderam uma proibição semelhante a turistas israelenses no início da década de 1990 e as autoridades retomaram brevemente as relações diplomáticas com o país em 2010.