Mais de 9 mil pessoas deixam suas casas devido a incêndio florestal no Canadá

Mais de 9 mil pessoas precisaram deixar suas casas desde sexta-feira, 12, à noite no nordeste do Canadá devido a um incêndio florestal que está "fora de controle" e sendo alimentado por fortes ventos, relataram as autoridades.

Os residentes de Labrador City e Wabush, na província de Terra Nova e Labrador, receberam ordens para deixar suas casas, segundo o porta-voz provincial dos bombeiros, Jeff Motty.

"Estamos vendo um comportamento extremo do fogo, ele está se movendo cerca de 50 metros por minuto", explicou o oficial, acrescentando que a intensidade das chamas impossibilitou o uso de aviões tanque.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, foram vistas filas de carros esperando para abastecer gasolina nos postos, e o céu escurecido por enormes nuvens de fumaça.

