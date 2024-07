Incêndio deixa sete mortos na França; criança estaria entre vítimas

Um incêndio que começou durante a noite em um prédio residencial em um bairro operário da cidade de Nice, no sul da França, matou sete pessoas, disseram os bombeiros na madrugada desta quinta-feira, 18.

A causa do incêncio ainda não foi descoberta, mas para a imprensa local, autoridades afirmaram que "uma família inteira" teria morrido no incêndio. Segundo relatos, mais de 30 pessoas foram removidas do prédio pelos bombeiros.

Os socorristas foram alertados por volta das 2h30 (0030 GMT) sobre o incêndio em Les Moulins, cuja causa ainda é desconhecida. Apesar dos recursos substanciais mobilizados, "infelizmente sete pessoas morreram durante este incêndio", disseram os socorristas.

Por meio das redes sociais, o deputado local Éric Ciotti indicou que uma criança estaria entre as vítimas:

"Imensa emoção após um terrível incêndio na rua de la Santoline, no bairro Les Moulins em Nice.

Apesar da corajosa intervenção dos policiais e dos bombeiros, 7 pessoas, incluindo 1 criança, faleceram. Uma pessoa está em estado de emergência absoluta e outras três foram intoxicadas", escreveu no X (antigo Twitter).