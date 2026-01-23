Mundo

Rússia, EUA e Ucrânia se reúnem nos Emirados em 1ª rodada sobre a guerra

Reunião em Abu Dhabi marca o primeiro encontro entre negociadores dos três países desde o início do conflito em 2022

Putin, Trump e Zelensky: representantes dos três países se reúnem nesta sexta-feira (AFP)

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08h56.

Negociadores da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem nesta sexta-feira, 23, nos Emirados Árabes Unidos para discutir a guerra de quase quatro anos. O encontro marca a primeira reunião com a presença dos três países desde a invasão em larga escala lançada por Moscou em 2022.

A reunião foi anunciada inicialmente pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e confirmada pelo assessor do Kremlin, Yury Ushakov, à agência estatal RIA Novosti. Ushakov informou que as negociações acontecerão em Abu Dhabi, mas não divulgou o horário.

As conversas ocorrem após o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, terem se reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, por mais de três horas, na noite de quinta-feira, 22.

Ushakov descreveu o encontro como “excepcionalmente substancial, construtivo”. No entanto, alertou que “sem resolver a questão territorial… não se deve contar com um acordo de longo prazo”.

O assessor acrescentou ainda que a Rússia continuará a perseguir seus objetivos “no campo de batalha, onde as Forças Armadas Russas detêm a iniciativa estratégica”, até que um acordo seja alcançado.

Segundo Ushakov, o almirante russo Igor Kostyukov chefiará a equipe de Moscou nas negociações trilaterais de segurança. Já o enviado russo para investimentos, Kirill Dmitriev, se reunirá separadamente com Steve Witkoff para tratar de questões econômicas, incluindo ativos russos congelados.

