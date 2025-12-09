Maduro mira 'pátria pacífica e próspera' sob pressão dos EUA em 2026

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira, 9, um conjunto de metas para 2026, reunidas no chamado Plano 2026.

A proposta mira a construção de uma “pátria pacífica e próspera” e aparece em um momento de pressão política e militar dos Estados Unidos sobre o país.

Em reunião com outras autoridades, Maduro afirmou que o novo ciclo já começou. “O ano de 2026 já começou, já é 2026 hoje, começou cedo”, disse, ao relacionar ações atuais ao resultado esperado para o próximo ano. Ele defendeu que o planejamento antecipa a consolidação de um cenário de estabilidade e prosperidade.

Entre as metas centrais, o presidente destacou duas frentes: uma voltada à “batalha comunicacional” e outra à defesa do território. A primeira busca, segundo ele, enfrentar campanhas de desinformação sobre o país. A segunda prioriza a segurança interna diante do que chamou de ameaças externas.

Defesa do território e 'batalha comunicacional' entram no centro das metas

Maduro anunciou o fortalecimento de estratégias para “a segurança e a defesa do território e da pátria”. Ele afirmou que a Venezuela registrou avanços “nestas últimas 23 semanas de ameaças”, citando a mobilização militar dos Estados Unidos em águas do Mar do Caribe próximas ao litoral venezuelano.

O presidente relacionou o plano a uma resposta à presença militar americana na região, mencionando as “23 semanas de ameaças”. Em sua fala, afirmou que a atuação conjunta de forças civis e de segurança mantém o país em paz. “Em fusão perfeita popular-militar-policial, está garantindo que a Venezuela esteja soberanamente em paz”, declarou.

Na área comunicacional, Maduro disse que a meta é “defender a verdade da Venezuela” dentro e fora do país diante de “tantas fake news, tantos ataques e tanta guerra psicológica”. Ele propôs criar “uma poderosa equipe de formação e comunicação” espalhada pelas 5.336 zonas registradas como “circuitos comunitários”.

O presidente ainda apresentou outras cinco linhas de ação para 2026, em sua maioria ligadas ao desenvolvimento do que chamou de “poder popular e comunitário”. Segundo ele, essas diretrizes ampliam a organização territorial e social do governo para o próximo ano.

*Com informações da EFE