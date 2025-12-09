Maduro mira 'pátria pacífica e próspera' sob pressão dos EUA em 2026

Venezuela: Maduro apresenta metas de segurança e comunicação para o próximo ano em meio a pressões externas. (AFP)
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07h08.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira, 9, um conjunto de metas para 2026, reunidas no chamado Plano 2026.
A proposta mira a construção de uma “pátria pacífica e próspera” e aparece em um momento de pressão política e militar dos Estados Unidos sobre o país.
Em reunião com outras autoridades, Maduro afirmou que o novo ciclo já começou. “O ano de 2026 já começou, já é 2026 hoje, começou cedo”, disse, ao relacionar ações atuais ao resultado esperado para o próximo ano. Ele defendeu que o planejamento antecipa a consolidação de um cenário de estabilidade e prosperidade.
Entre as metas centrais, o presidente destacou duas frentes: uma voltada à “batalha comunicacional” e outra à defesa do território. A primeira busca, segundo ele, enfrentar campanhas de desinformação sobre o país. A segunda prioriza a segurança interna diante do que chamou de ameaças externas.
Maduro anunciou o fortalecimento de estratégias para “a segurança e a defesa do território e da pátria”. Ele afirmou que a Venezuela registrou avanços “nestas últimas 23 semanas de ameaças”, citando a mobilização militar dos Estados Unidos em águas do Mar do Caribe próximas ao litoral venezuelano.
O presidente relacionou o plano a uma resposta à presença militar americana na região, mencionando as “23 semanas de ameaças”. Em sua fala, afirmou que a atuação conjunta de forças civis e de segurança mantém o país em paz. “Em fusão perfeita popular-militar-policial, está garantindo que a Venezuela esteja soberanamente em paz”, declarou.
Na área comunicacional, Maduro disse que a meta é “defender a verdade da Venezuela” dentro e fora do país diante de “tantas fake news, tantos ataques e tanta guerra psicológica”. Ele propôs criar “uma poderosa equipe de formação e comunicação” espalhada pelas 5.336 zonas registradas como “circuitos comunitários”.
O presidente ainda apresentou outras cinco linhas de ação para 2026, em sua maioria ligadas ao desenvolvimento do que chamou de “poder popular e comunitário”. Segundo ele, essas diretrizes ampliam a organização territorial e social do governo para o próximo ano.
*Com informações da EFE