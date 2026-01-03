Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Maduro será transferido a prisão federal após chegar a Nova York, diz emissora

Segundo informações de emissora americana, o presidente da Venezuela será transferido ainda neste sábado para o Metropolitan Detention Center (MDC), prisão federal localizada no Brooklyn

Nicolás Maduro: A nova denúncia amplia o escopo da acusação feita há quatro anos, que já incluía crimes de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e porte de armas de guerra (AFP/Getty Images)

Nicolás Maduro: A nova denúncia amplia o escopo da acusação feita há quatro anos, que já incluía crimes de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e porte de armas de guerra (AFP/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18h36.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será transferido neste sábado para o Metropolitan Detention Center (MDC), prisão federal localizada no Brooklyn, em Nova York. A informação é da emissora americana CNN, que cita fontes próximas à operação.

Segundo a rede, Maduro deve comparecer na próxima segunda-feira, 6, a uma audiência no tribunal do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, mesma jurisdição que formalizou as acusações contra ele em 2020. O caso agora retorna à pauta com a apresentação de uma nova denúncia — uma “acusação substitutiva”, no jargão judicial.

De acordo com o New York Times, o político venezuelano deve ser transferido do aeroporto Stewart International, a cerca de 115 quilômetros ao norte de Nova York, diretamente para o tribunal federal em Lower Manhattan. O jornal relata ainda que sua esposa, Cilia Flores, também deve se apresentar ao juiz responsável pelo caso, Alvin K. Hellerstein.

A nova denúncia amplia o escopo da acusação feita há quatro anos, que já incluía crimes de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e porte de armas de guerra. Agora, o documento reforça o vínculo de Maduro com o chamado "Cartel de los Soles", suposta rede de militares venezuelanos ligada ao tráfico internacional de drogas.

As informações disponíveis indicam que o transporte de Maduro será feito com segurança reforçada. A emissora NBC afirma que ele está em “um avião que partiu do Caribe” e será levado de helicóptero até a cidade, onde permanecerá sob custódia até a audiência.

A nova acusação, divulgada neste sábado, reafirma que o cartel pretendia usar a cocaína como arma contra os Estados Unidos, com apoio direto de membros do alto escalão venezuelano. O documento também menciona novos réus, incluindo a esposa e um dos filhos de Maduro.

A acusação original foi construída com base em investigações conduzidas pela DEA (Drug Enforcement Administration), agência antidrogas dos EUA. A inclusão de novos nomes e fatos à denúncia original indica uma tentativa da Promotoria de fortalecer o caso e ampliar as penas solicitadas — que podem resultar em décadas de prisão.

Ainda não se sabe se os acusados já possuem representação legal em território americano. Até o momento, o governo venezuelano não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpNicolás MaduroEstados Unidos (EUA)Venezuela

Mais de Mundo

O único presidente da Venezuela é Nicolás Maduro, diz vice

Venezuela já foi rica e chamada de 'Arábia Saudita' da América Latina

Quem foi Hugo Chávez, mentor de Nicolás Maduro

'Índice da Pizza' mostra pico na madrugada em que Maduro foi capturado

Mais na Exame

Mundo

O único presidente da Venezuela é Nicolás Maduro, diz vice

ESG

Como o Brasil lidera a revolução energética global

Casual

A Sicília e seus vinhos de solos vulcânicos valem o hype?

Brasil

Planalto avalia que crise na Venezuela pode ter impacto eleitoral negativo para Lula