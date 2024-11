Maduro afirma que começa nova etapa na 'poderosa aliança' da Venezuela com Irã Aziz Nasirzadeh, ministro da Defesa iraniano e copresidente da comissão que reúne autoridades dos dois países, disse que “o Irã e a Venezuela são amigos e irmãos que estão em um único barco”

O presidente venezuelano Nicolas Maduro (esq.) com o ministro da Defesa do Irã, general de brigada Aziz Nasirzadeh, durante uma reunião no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, em 21 de novembro de 2024 (AFP)