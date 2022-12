Macron diz ter tido conversa 'clara e franca' com Musk, após criticar mudanças no Twitter

Em visita aos EUA, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta sexta-feira ter tido uma reunião de uma hora com Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da Tesla, da SpaceX e agora do Twitter. Na quinta-feira, Macron criticou as mudanças promovidas pelo bilionário na rede social, que relaxou suas políticas de moderação de conteúdo.

"Tivemos uma conversa clara e franca", tuitou o presidente francês.

"Políticas de usuário transparentes, reforço significativo da moderação de conteúdos e proteção da liberdade de expressão: o Twitter deve se esforçar para cumprir os regulamentos europeus", acrescentou na mesma plataforma.

Em uma série de tuítes, Macron também disse que discutiu com o fundador da Tesla "futuros projetos industriais verdes, como a produção de veículos elétricos e baterias", sem dar outros detalhes.

Enquanto isso, Musk se disse impaciente com a possibilidade de "projetos empolgantes na França".

Dias antes, em entrevista ao programa de televisão Good Morning America, Macron havia classificado como "um grande problema" as mudanças na política de moderação de conteúdo do Twitter promovidas por Musk.

— A liberdade de expressão e a democracia se baseiam no respeito e na ordem pública. Você pode se manifestar, pode ter liberdade de expressão, pode escrever o que quiser, mas há responsabilidades e limites — disse Macron.