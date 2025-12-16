Maconha menos perigosa? Trump avalia reclassificação para estimular pesquisa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na segunda-feira, 15, que sua administração está avaliando a possibilidade de flexibilizar as restrições federais sobre a maconha, considerando a reclassificação da substância como uma droga de menor risco.

"Estamos considerando isso", afirmou Trump à imprensa, em resposta à pergunta sobre a possibilidade de uma ordem executiva relacionada ao tema. "Muita gente quer que a reclassificação aconteça, porque isso permitiria uma grande quantidade de pesquisas que não podem ser realizadas a menos que haja a reclassificação, então estamos considerando isso seriamente", completou.

Atualmente, em nível federal, a maconha é classificada como uma substância da Lista I (1), ao lado de drogas como a heroína e o LSD, o que significa que o governo a considera como uma substância com alto potencial de abuso e sem uso médico reconhecido.

Apesar disso, dezenas de estados americanos já implementaram programas legais para o uso medicinal da maconha, e muitos também aprovaram seu uso recreativo. De acordo com um relatório recente do Washington Post, Trump estaria buscando reclassificar a maconha para a Lista III, que inclui substâncias com valor medicinal reconhecido e menor potencial de abuso, como a cetamina e os esteroides anabolizantes.

Vale ressaltar que a reclassificação não implicaria na legalização ou descriminalização da substância, mas poderia aliviar as restrições federais e abrir portas para mais pesquisas científicas. Além disso, poderia ter implicações fiscais significativas para as empresas que cultivam e comercializam cannabis de forma legal.

Embora o presidente dos Estados Unidos não tenha autoridade para reclassificar uma droga de maneira unilateral, o Washington Post informou que Trump está preparando uma ordem executiva que orientaria as agências federais a buscar essa reclassificação. A administração do presidente Joe Biden também havia tentado a reclassificação, mas os esforços foram interrompidos e não concluídos antes da posse de Trump em janeiro de 2025.

*Com informações de AFP