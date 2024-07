Lula e Biden dizem que situação na Venezuela é momento crítico para o hemisfério

Os presidentes Lula e Joe Biden conversaram na tarde desta terça-feira, 30, sobre a situação da Venezuela. Os dois concordaram que a divulgação das atas de votação é muito importante, de acordo com notas divulgadas pelos governos dos dois países.

Segundo a Casa Branca, Biden agradeceu a Lula por sua liderança na questão da Venezuela. "Os dois líderes concordaram na necessidade de divulgação imediata de dados completos, transparentes e detalhados, a nível de seção eleitoral, pelas autoridades da Venezuela", diz a nota do governo americano.

"Os dois líderes compartilham a perspectiva de que o resultado da eleição na Venezuela é um momento crítico para a democracia no hemisfério, e se comprometeram a manter coordenação próxima sobre a questão", prosseguiu o comunicado americano.

Lula diz que faz 'acompanhamento permanente'

De acordo com a Secom, Lula disse que tem mantido acompanhamento permanente do processo na Venezuela, por meio do assessor especial Celso Amorim, enviado a Caracas. Amorim esteve com o presidente Nicolás Maduro e com Edmundo González, candidato da oposição.

"Lula reiterou a posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho, que terá efeitos positivos para toda a região", diz a nota brasileira.