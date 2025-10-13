Mundo

Lula defende combate à fome e convida líderes para COP30 durante fórum da FAO

Fórum da FAO marca 80 anos com foco em conflitos, clima e insegurança alimentar global

Agência o Globo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08h15.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira do Fórum Mundial da Alimentação. Segundo auxiliares, Lula levará uma mensagem centrada na diminuição das desigualdades e no fortalecimento da cooperação internacional para a redução da fome.

À margem do evento, o presidente poderá se reunir com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, embora o encontro ainda não tenha sido confirmado oficialmente.

Lula pretende aproveitar a ocasião para convidar os líderes presentes a participarem da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Além de defender mais recursos para financiar medidas de combate ao aquecimento global, o governo brasileiro espera que os países revisem e melhorem suas metas de redução de emissões (NDCs), para que sejam mais ambiciosas e coerentes com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.

Brasil fora do mapa da fome e protagonismo global

Promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que completa 80 anos, o evento reúne líderes políticos, especialistas e representantes de organismos internacionais em um momento em que a fome e a insegurança alimentar voltam a crescer em várias regiões do mundo, impulsionadas por conflitos armados e pelos efeitos das mudanças climáticas. O fórum se estende por toda a semana, mas Lula permanecerá em Roma apenas no primeiro dia.

A presença de Lula é considerada estratégica por seus assessores. Além de associar sua imagem à recente saída do Brasil do Mapa da Fome, o presidente busca reafirmar o protagonismo do país nas discussões sobre segurança alimentar e fortalecer seu papel como voz de articulação do Sul Global.

Aliança Global contra a Fome e crise internacional

Ainda nesta segunda-feira, Lula participará de uma reunião de líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo Brasil no fim de 2024, durante a cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

O contexto internacional confere especial relevância às discussões do encontro. A guerra na Ucrânia e a crise humanitária em Gaza afetam diretamente a oferta global de alimentos e devem dominar parte dos debates entre os participantes.

Os dados que retiraram o Brasil do Mapa da Fome constam do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025 (Sofi, na sigla em inglês), divulgado recentemente. O documento analisa a média trienal de 2022, 2023 e 2024.

Para que um país saia do mapa, é necessário que, no período de três anos, apresente média inferior a 2,5% da população em situação de subnutrição ou sem acesso regular a alimentos suficientes. De acordo com o levantamento, o Brasil reduziu o percentual de pessoas em insegurança alimentar para abaixo do limite técnico que caracteriza a fome estrutural.

