Lançamento do iPhone 16, incêndios e onda de calor generalizada: o que você precisa saber hoje

Está segunda-feira, 9, é marcada pelo evento It's glowtime, da Apple, no qual a empresa apresentará o tão aguardado iPhone 16. Também nesta segunda acaba o prazo para que o governo federal responda à determinação do ministro de Flávio Dino e mobilize"todo o contingente tecnicamente cabível" para combater incêndios na Amazônia e no Pantanal.

E, ainda: nesta semana começa uma nova onda de calor que vai de Rondônia ao Rio Grande do Sul.

Lançamento da Apple

O iPhone 16 será lançado nesta segunda-feira, 9. A apresentação acontece na sede da Apple em Cupertino, Califórnia, às 14h do horário de Brasilia, e contará ainda com atualizações para o Apple Watch e para os AirPods. O evento também marca o lançamento do Apple Intelligence, uma nova plataforma de ferramentas de IA que inclui uma versão renovada da assistente digital Siri, impulsionada por ChatGPT e outros softwares.

O iPhone 16 terá quatro novos modelos: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Os mais avançados terão telas ligeiramente maiores, processadores mais rápidos e melhorias significativas nas câmeras, incluindo um botão dedicado para fotos e vídeos, que funcionará como um obturador de câmeras DSLR.

Segundo informações da newsletter de Mark Gurman, essa será uma das maiores mudanças nos novos dispositivos. Já os iPhones básicos terão atualizações menores, como mais memória RAM e um novo botão de ação, semelhante aos modelos Pro.

Incêndios na Amazônia e Pantanal

Nesta segunda-feira, 9, acaba o prazo para que o governo federal responda à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e mobilize"todo o contingente tecnicamente cabível" para combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. A medida vale para as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e órgãos de fiscalização ambiental.

Atualmente, 58% do território nacional é afetado pela seca, propiciando a intensificação dos incêndios. Corumbá (MS) é o município com mais foco de calor em todo o país (4.395 focos) e Mato Grosso é o estado campeão (26.480 focos).

Onda de calor

Um alerta meteorológico do Inmet aponta uma nova onda de calor que vai de Rondônia ao Rio Grande do Sul. Por causa da umidade baixa em muitos lugares, as temperaturas podem superar os 40ºC em algumas cidades.

O alerta atinge os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, além do sul de Minas e do Norte do Rio Grande do Sul. Com isso, a previsão é que a temperatura fique 5ºC acima da média por um período de dois três dias a partir dessa segunda, 9.