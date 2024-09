iPhone 16 terá inteligência artificial e câmera com obturador: veja tudo sobre o lançamento da Apple

A apresentação acontece na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, às 14h do horário de Brasilia, e se destaca pela introdução da linha iPhone 16, além de atualizações para o Apple Watch e os AirPods. O evento também marca o lançamento do Apple Intelligence, uma nova plataforma de ferramentas de IA que inclui uma versão renovada da assistente digital Siri, impulsionada por ChatGPT e outros softwares.

O grande anúncio da Apple será a linha iPhone 16, com quatro novos modelos: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Os modelos mais avançados terão telas ligeiramente maiores, processadores mais rápidos e melhorias significativas nas câmeras, incluindo um botão dedicado para fotos e vídeos, que funcionará como um obturador de câmeras DSLR.

Segundo informações da newsletter de Mark Gurman, essa será uma das maiores mudanças nos novos dispositivos. Já os iPhones básicos terão atualizações menores, como mais memória RAM e um novo botão de ação, semelhante aos modelos Pro.

Atualizações para o Apple Watch: foco na saúde e inovação no design

Após dois anos sem grandes mudanças, a Apple vai renovar toda a linha Apple Watch. As novidades incluem um novo modelo de entrada, o Apple Watch SE, a série 10, que marca o décimo aniversário do produto, e o Apple Watch Ultra 3.

O destaque será o Apple Watch Series 10, que terá seu primeiro redesign significativo desde o Series 7. O novo modelo virá com telas levemente maiores e uma caixa mais fina, modernizando o visual do dispositivo. A linha Ultra 3, por sua vez, focará em melhorias internas, sem mudanças externas significativas.

Uma das principais inovações será a adição de novos recursos de saúde, como a detecção de apneia do sono, ampliando o conjunto de ferramentas de monitoramento de saúde que o relógio já oferece. A função detectará possíveis sinais de apneia durante o sono e indicará testes médicos adicionais, oferecendo mais um atrativo para usuários preocupados com o bem-estar.

No entanto, a função de monitoramento de hipertensão, que estava em desenvolvimento, foi adiada e não estará presente nos modelos deste ano. Além disso, a Apple segue enfrentando obstáculos com a remoção do sensor de oxigênio no sangue, devido a um processo de patente com a Masimo, o que pode limitar a atratividade para alguns consumidores.

AirPods: mais qualidade de áudio e foco em saúde auditiva

Os AirPods também terão um espaço importante no evento. Duas novas versões dos AirPods substituirão os modelos de segunda e terceira geração. Ambos terão melhorias na qualidade de áudio, além de novos estojos com entrada USB-C e, no modelo intermediário, um estojo com alto-falante embutido para facilitar a localização via o app Find My. Esse modelo também contará com cancelamento de ruído, se aproximando dos recursos encontrados nos AirPods Pro.

Uma inovação relevante será o avanço no uso dos AirPods para a saúde auditiva. A Apple está desenvolvendo o projeto codinome Yodel, que visa transformar os fones em dispositivos que podem funcionar como auxiliares auditivos e realizar testes auditivos. Embora a tecnologia esteja em fase de desenvolvimento, é um indício do foco crescente da empresa no uso dos fones de ouvido para além do entretenimento, entrando no mercado de saúde.

Os novos AirPods Pro e AirPods Max estão sendo desenvolvidos com melhorias no design e no cancelamento de ruído, mas seu lançamento só deverá ocorrer no próximo ano.

Outros lançamentos esperados e o papel da IA

Além dos novos iPhones, Apple Watch e AirPods, a Apple também deve apresentar suas atualizações para o Apple Intelligence, destacando a importância crescente da IA em seus dispositivos. N

o entanto, muitos dos recursos mais esperados, como interações mais avançadas com a Siri, estão programados apenas para o próximo ano. A empresa ainda trabalha para competir com rivais que já avançaram mais no campo da inteligência artificial.

A Apple também está desenvolvendo atualizações para sua linha de Macs e iPads, com novos modelos previstos para outubro, quando será realizado outro evento de lançamento.