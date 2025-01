Kremlin nega planos do Brics de criar alternativa ao dólar após declarações de Trump

O Kremlin negou nesta sexta-feira que os países do Brics tenham planos de criar sua própria moeda como alternativa ao dólar.

"Não se fala em criar uma moeda comum no Brics . Não foi discutido e não é discutido. O Brics fala de criar novas plataformas de investimento conjunto que permitam investimentos em terceiros países, investimentos mútuos, etc", disse o porta-voz presidencial da Rússia, Dmitry Peskov, em sua entrevista coletiva diária por telefone.

Peskov respondeu assim a uma pergunta sobre as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os países do BRICS se eles substituírem o dólar americano.

O porta-voz do Kremlin declarou que o presidente russo, Vladimir Putin, já havia falado sobre o assunto e pediu aos especialistas do governante americano que "explicassem melhor a agenda do Brics para ele".

Trump repetiu na noite de quarta-feira suas fortes ameaças tarifárias para desencorajar os BRICS de substituir o dólar.

"A ideia de que os países do Brics estão tentando se afastar do dólar, enquanto nós ficamos assistindo de braços cruzados, ACABOU", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente americano explicou em sua postagem que os EUA "exigirão" um compromisso desses países de que não criarão uma nova "moeda dos BRICS" ou apoiarão qualquer outra moeda para substituir o "poderoso dólar americano".

"Caso contrário, enfrentarão tarifas de 100% e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia americana", acrescentou.