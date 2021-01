Kim Jong-un se compromete a “reforçar arsenal nuclear” da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu reforçar o arsenal nuclear de seu país, em discurso de encerramento do congresso do partido no poder, anunciou nesta quarta-feira a imprensa oficial, a uma semana da posse do novo presidente americano.

“Ao reforçarmos nosso arsenal de guerra nuclear, devemos fazer todo o possível para construir o Exército mais poderoso”, declarou Kim durante o Congresso do Partido dos Trabalhadores, segundo a agência de notícias oficial KCNA. Ao longo do evento, que durou oito dias, duas vezes mais do que o último, realizado em 2016, Kim Jon Un arremeteu contra os Estados Unidos, país que classificou como “principal obstáculo ao desenvolvimento da nossa revolução e nosso principal inimigo. A verdadeira intenção da sua política para a República Democrática da Coreia do Norte não mudará nunca, independentemente de quem estiver no poder.”

Kim anunciou que a Coreia do Norte concluiu seus planos para desenvolver um submarino nuclear e enunciou a lista de objetivos armamentistas, como ogivas nucleares supersônicas, satélites de reconhecimento militar e mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido.

Os programas armamentistas do Norte aceleraram desde a chegada de Kim ao poder, entre eles a bomba nuclear mais potente até a presente data e mísseis capazes de atingir o território americano, embora isso tenha acarretado um recrudescimento das sanções internacionais.