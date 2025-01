Kim Jong-un pede fortalecimento nuclear após Trump dizer que busca diálogo

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu o fortalecimento do escudo nuclear e das forças nucleares de seu país, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira, 29, poucos dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que pretende tentar se comunicar com ele.

Kim fez o apelo durante uma inspeção de um centro de produção de material nuclear e do Instituto Nacional de Armas Nucleares na companhia de Hong Sung-mu, um importante dirigente do programa nuclear da Coreia do Norte, de acordo com a agência de notícias norte-coreana "KCNA", que não especificou a data em que ela ocorreu.

Durante a visita, Kim parabenizou os envolvidos na produção de armas atômicas do país “por obterem sucessos notáveis em novos projetos de longo prazo”.

O líder norte-coreano também destacou os “resultados surpreendentes da produção” alcançados em 2024 e foi informado sobre os detalhes da produção atual e dos planos para 2025 e além.

Kim, que classificou 2025 como “um ano crucial”, pediu aos envolvidos no programa nuclear do país para que implementem um “fortalecimento das forças nucleares” e “enfatizou a necessidade de elevar ainda mais o atual clima de expansão e, assim, alcançar sucessos históricos no cumprimento do plano de produzir materiais nucleares para armas e fortalecer o escudo nuclear do país”.

Ele também disse que a Coreia do Norte enfrenta uma situação “grave” por causa da ameaça de forças externas hostis e observou que o poder de assumir o controle de um possível cenário adverso “não é dado por nenhuma declaração ou lema, mas pelo armazenamento físico de força prática e seu aumento”.

A agência não especificou a localização do centro de produção, mas fotos publicadas sugerem que poderia se tratar da mesma instalação que Kim visitou em setembro do ano passado para divulgar centrífugas de enriquecimento de urânio.

O apelo de Kim para fortalecer as capacidades nucleares do país foi feito poucos dias depois de Trump expressar o desejo de uma reaproximação com o líder norte-coreano visando um possível retorno à mesa de negociações após uma tentativa fracassada durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021.