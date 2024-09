Kamala x Trump: o que dizem as pesquisas mais recentes?

A cerca de 40 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump vivem uma situação de empate técnico, com a democrata ligeiramente à frente, mostram as pesquisas eleitorais.

O site 538, que agrega diversas pesquisas eleitorais, aponta Kamala com 48,3% dos votos e Trump com 45,8%. A vantagem da vice-presidente vem se mantendo entre dois e três pontos percentuais desde que ela entrou na disputa eleitoral, em julho.

Veja no vídeo a análise dos dados, feita por Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital. Os números por estado estão mais abaixo na reportagem.

No entanto, a eleição americana será decidida em sete estados, por conta do modelo de Colégio Eleitoral. São eles Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

Pesquisas recentes colocam Trump ganhando vantagem no chamado Cinturão do Sol, que inclui os estados de Arizona, Nevada e Geórgia.

Já Kamala abre vantagem no chamado Blue Wall (paredão azul, a cor dos democratas), que inclui Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

"Kamala tem tido problema na Geórgia com o eleitorado negro masculino. Embora Kamala tenha números melhores do que Biden tinha lá, Trump lidera na Geórgia dentro da margem de erro, assim como nos outros estados", diz Moura.

1 /6 Kamala Harris e Donald Trump, que disputam a eleição presidencial nos EUA (Kamala Harris e Donald Trump, que disputam a eleição presidencial nos EUA)

2 /6 Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia (Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia)

3 /6 Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia (Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia)

4 /6 Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia (Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia)

5 /6 Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia (Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia)

6/6 Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia (Cenário do debate sendo montado, na segunda, 9; programa será realizado em estúdio na Filadélfia)

No Michigan, Kamala aparece liderando fora da margem de erro em algumas pesquisas, por ter melhorado sua aceitação junto ao eleitorado árabe-americano.

Na Carolina do Norte, há uma disputa mais acirrada, com Trump abrindo 0,6 ponto percentual de vantagem. Veja os números atuais, segundo o agregador 538:

Pesquisas nacionais:

Kamala - 48,3%

Trump - 45,8%

Por estado:

Arizona

Trump - 47,9%

Kamala - 46,8%

Nevada

Kamala - 47,4%

Trump - 46,9%

Geórgia

Trump - 48,4%

Kamala - 47,1%

Carolina do Norte

Trump - 47,9%

Kamala - 47,3%

Michigan

Kamala - 48,5%

Trump - 45,1%

Pensilvânia

Kamala - 48,2%

Trump - 47,1%

Wisconsin

Kamala -48,7%

Trump - 46,6%