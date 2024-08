Discurso de Kamala Harris na Convenção Democrata deverá ter 4 pontos; veja quais

Chicago, Estados Unidos - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fará seu principal discurso da carreira até agora. Ela subirá ao palco da Convenção Democrata para aceitar a candidatura à Presidência do país e terá a chance de se apresentar a mais eleitores.

Segundo Mauricio Moura, analista do podcast O Caminho para A Casa Branca, que conversou com fontes do Partido Democrata, o discurso deverá ter quatro pontos. Assista a íntegra no vídeo abaixo.

"O primeiro obviamente é um agradecimento ao presidente Joe Biden. O segundo é a diferenciação do currículo dela em relação ao de Donald Trump. Ela vem fazendo isso nos comícios e propagandas", conta Moura.

"No terceiro ponto, ela vai começar a colocar uma visão do que vai ser o governo dela. Isso é muito importante tem muita expectativa de o quanto que ela vai se distanciar da atual administração, que ela faz parte", prossegue.

No último ponto, Kamala deve ressaltar que essa é uma eleição muito difícil e que é preciso lutar por cada voto, conclui Moura. Assista o programa acima e ouça também no Spotify. O programa é uma produção da EXAME, em parceria com a Gauss Capital.

O episódio analisa ainda a repercussão de outros discursos da convenção, como os de Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton e Tim Walz.