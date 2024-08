Kamala Harris faz suspense para escolha de vice, que deve sair até terça

Chicago - A política americana passou o fim de semana à espera de um anúncio: quem será o vice de Kamala Harris na chapa democrata? A segunda-feira avança, e a resposta ainda não veio.

A expectativa pelo anúncio surgiu porque Kamala avisou que fará um tour nesta semana, por vários estados decisivos, ao lado do candidato à vice. O primeiro dos eventos será na Pensilvânia, na terça de noite. Assim, a expectativa é que o anúncio ocorra antes disso.

Os nomes mais cotados para vice na chapa democrata, segundo a imprensa americana, são:

Josh Shapiro , governador da Pensilvânia

, governador da Pensilvânia Tim Walz , governador de Minnesota

, governador de Minnesota Andy Beshear , governador do Kentucky

, governador do Kentucky Mark Kelly , senador pelo Arizona

, senador pelo Arizona Pete Buttigieg, secretário de Transportes

Segundo a agência Reuters, Shapiro e Kelly são os favoritos na disputa, pelo potencial de atraírem eleitores em dois estados fundamentais para a disputa presidencial. No entanto, Shapiro vem sendo questionado por ser judeu. Isso poderia afastar eleitores que defendem a Palestina. O tema é importante especialmente em Michigan, outro estado decisivo, que tem grande população árabe.

Escolha detalhada

O processo de escolha está gerando muitos embates dentro do partido. Os democratas buscam levar em conta vários fatores, como a capacidade de mobilizar eleitores, de arrecadar doações e se não havia nada no passado deles que pudesse comprometer a campanha.

“Os democratas estão estudos com grupos focais com eleitores para avaliar o potencial de trazer votos e uma pesquisa extensiva sobre possíveis polêmicas no passado que pudessem ser exploradas por rivais”, diz Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e analista no podcast O Caminho para a Casa Branca.

Há dúvidas também como será feito o anúncio do nome do vice na chapa. Um site da campanha pede que apoiadores coloquem ali seu número de telefone, para serem avisados em primeira mão quando a escolha for feita. Enquanto o anúncio não vem, quem se cadastrou recebe pedidos diários de doações para a campanha.