Justiça decide que Trump não pode acabar programa de Obama para imigrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira que o governo de Donald Trump não pode prosseguir com seu plano de encerrar um programa que protege da deportação cerca de 700 mil jovens, de acordo com o The New York Times.

A decisão do tribunal foi um golpe para uma das promessas da campanha de Trump. Antes de ganhar as eleições, o republicano afirmava que “terminaria imediatamente” com o programa do ex-presidente Barack Obama.

O Deferred Action for Childhood Arrivals (Ação Diferida para Chegadas de Infância, em tradução livre) era apontado por Trump como uma anistia executiva ilegal para centenas de milhares de jovens imigrantes. O programa protege pessoas que foram levadas para os EUA quando crianças, permitindo-as que trabalhem.

De acordo com o The New York Times, Trump anunciou em setembro de 2017 que encerraria o programa. Ele deu apenas uma razão, dizendo que a criação e manutenção do programa estava além do poder legal de qualquer presidente.

Ainda segundo o jornal, as justificativas dadas pelo governo, escreveu o juiz Roberts, eram insuficientes. Ele disse que o governo pode tentar novamente fornecer razões adequadas para encerrar o programa.