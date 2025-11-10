Justiça da França pede libertação do ex-presidente Sarkozy

A Justiça da França pediu nesta segunda-feira, 10, a libertação do ex-presidente Nicolas Sarkozy, preso desde o dia 21 de outubro e condenado por associação criminosa.

Segundo a AFP, o Tribunal de Apelações de Paris proibiu Sarkozy de sair do país e de contatar Gérald Darmanin, ministro da Justiça da França.

Sarkozy, de 70 anos, se tornou o primeiro ex-chefe de Estado francês a ser preso desde o fim da Segunda Guerra Mundial por acusações relacionadas ao financiamento ilegal, com dinheiro líbio, de sua campanha eleitoral de 2007.

O ex-presidente, que teve mandato entre 2007 e 2012, se apresentou em 21 de outubro à prisão parisiense de La Santé para cumprir uma pena de cinco anos de restrição de liberdade por associação criminosa, imposta por um tribunal em setembro.

Os advogados de Sarkozy haviam solicitado a liberdade condicional, como a legislação permite para os detentos que de mais de setenta anos quando entram na prisão.