Javier Milei viaja aos EUA e terá novo encontro com Elon Musk

O presidente da Argentina, Javier Milei, terá uma reunião com o bilionário Elon Musk na segunda-feira, 6. A informação foi confirmada pelo porta-voz de Milei, em sua conta no X (ex-Twitter), rede social que pertence a Musk.

"O encontro foi confirmado: na próxima segunda-feira, 6 de maio, o Presidente da Nação Javier Milei e a Secretária Geral da Presidência Karina Milei se reunirão com Elon Musk. A reunião está marcada para as 15h30. Fim", escreveu Manuel Adorni, porta-voz de Milei.

Musk viaja aos Estados Unidos no sábado, 4, em direção a Los Angeles para participar do Milken Institute Global Conference. O evento reunirá autoridades como a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; CEOs de 500 companhias globais; e fundos de investimentos.

Segundo encontro entre Milei e Musk

Esse será o segundo encontro em menos de dois meses entre o presidente argentino e o dono da Tesla. No primeiro encontro, Gerardo Werthein, embaixador da Argentina nomeado para os EUA, afirmou houve grande proximidade entre os dois. "A química que houve na reunião é muito difícil de descrever, era como se houvessem se juntado duas almas gêmeas", disse, ao jornal Clarín.

Na conversa, também foi citado o embate de Musk com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Javier lhe ofereceu ajuda no que ele precise, em relação aos seus empregados, no conflito que surgiu no Brasil", disse Werthein.

O bilionário já fez vários gestos públicos de apoio a Milei. Em janeiro, elogiou seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, quando Milei fez críticas a governos de esquerda e disse que o Ocidente estava em perigo. "Uma boa explicação do que faz os países serem mais ou menos prósperos", disse na época.

Antes da posse de Milei, segundo o jornal Clarín, Musk prometeu visitar a Argentina e investir no país. Em fevereiro, a Starlink, empresa de internet por satélite de Musk, foi autorizada a operar no país.