Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump disse que não vai invadir Cuba, diz Lula após encontro com americano

Segundo o presidente brasileiro, o país está disposto a dialogar sobre Cuba, Venezuela ou qualquer outro tema de interesse dos EUA

Presidente Lula durante coletiva pós encontro com o republicano Donald Trump. (AFP)

Presidente Lula durante coletiva pós encontro com o republicano Donald Trump. (AFP)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17h40.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende invadir Cuba. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes.

“O que eu ouvi, e não sei se a tradução foi correta, é que ele disse que não pensa em invadir Cuba. Isso foi dito pelo intérprete, e acho que isso é um grande sinal. Porque Cuba quer dialogar”, afirmou Lula.

Segundo o presidente brasileiro, o país está disposto a dialogar sobre Cuba, Venezuela ou qualquer outro tema de interesse dos Estados Unidos, reforçando a postura de priorizar a negociação e o entendimento diplomático em vez de conflitos.

A declaração ocorre após Trump afirmar, em diferentes ocasiões, que tinha a intenção de assumir o controle de Cuba.

Em março, o presidente dos EUA disse que Cuba é “uma nação falida”, que “não tem dinheiro, não tem petróleo, não tem nada”, e que “seria uma honra tomar Cuba. Seria ótimo”.

Em uma reunião na Flórida, no fim de abril, Trump afirmou que iria “assumir” Cuba “quase imediatamente” após o fim da guerra contra o Irã.

Questionado sobre a Venezuela, o presidente brasileiro disse que Trump acredita que por lá a situação já esteja resolvida. No início do ano, os Estados Unidos fizeram uma operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro. Desde então, Delcy Rodriguez comanda o país sul-americano.

"Ele acha que na Venezuela está tudo resolvido. Eu espero que esteja. Espero que a Venezuela resolva seus problemas, porque o povo venezuelano precisa ter uma chance na vida de viver bem", afirmou Lula.

Retomada da relação

No ano passado, Brasil e Estados Unidos viveram seu pior momento na relação diplomática na história. Em julho, o governo Trump anunciou uma tarifa de importação de 50% a produtos brasileiros, além de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

As medidas tinham como objetivo pressionar o Brasil a cancelar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O impasse foi desfeito a partir de setembro. Após uma série de conversas de bastidores, envolvendo tanto autoridades quanto empresários e entidades setoriais, o presidente Trump se reuniu com o presidente Lula nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU. Após a conversa, os dois disseram que houve uma "química" entre eles.

Depois disso, vieram outras conversas entre os dois presidentes e uma série de alívios ao tarifaço, como a retirada de mais produtos da lista e uma sinalização de normalização das relações. Os dois presidentes tiveram uma reunião presencial em outubro, na Malásia, que transcorreu bem. Na época, o governo americano recuou de mais medidas contra o Brasil.

Acompanhe tudo sobre:CubaDonald TrumpLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Mundo

Samsung sai do setor de eletrodomésticos na China

Trump me disse que guerra no Irã já acabou, diz Lula após encontro

Brasil e Estados Unidos realizarão reunião sobre tarifas nos próximos 30 dias, diz ministro

Trump diz que não pagaria por ingressos caros da Copa do Mundo

Mais na Exame

Pop

BTS leva 50 mil fãs a encontro com presidente do México

Mundo

Samsung sai do setor de eletrodomésticos na China

Mercados

Ibovespa recua mais de 2% e tem maior baixa diária em quase dois meses

Casual

Carnan explora identidade e memória em nova coleção de inverno