Trump disse que não vai invadir Cuba, diz Lula após encontro com americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende invadir Cuba. A declaração foi feita em coletiva de imprensa após reunião entre os dois líderes.

“O que eu ouvi, e não sei se a tradução foi correta, é que ele disse que não pensa em invadir Cuba. Isso foi dito pelo intérprete, e acho que isso é um grande sinal. Porque Cuba quer dialogar”, afirmou Lula.

Segundo o presidente brasileiro, o país está disposto a dialogar sobre Cuba, Venezuela ou qualquer outro tema de interesse dos Estados Unidos, reforçando a postura de priorizar a negociação e o entendimento diplomático em vez de conflitos.

A declaração ocorre após Trump afirmar, em diferentes ocasiões, que tinha a intenção de assumir o controle de Cuba.

Em março, o presidente dos EUA disse que Cuba é “uma nação falida”, que “não tem dinheiro, não tem petróleo, não tem nada”, e que “seria uma honra tomar Cuba. Seria ótimo”.

Em uma reunião na Flórida, no fim de abril, Trump afirmou que iria “assumir” Cuba “quase imediatamente” após o fim da guerra contra o Irã.

Questionado sobre a Venezuela, o presidente brasileiro disse que Trump acredita que por lá a situação já esteja resolvida. No início do ano, os Estados Unidos fizeram uma operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro. Desde então, Delcy Rodriguez comanda o país sul-americano.

"Ele acha que na Venezuela está tudo resolvido. Eu espero que esteja. Espero que a Venezuela resolva seus problemas, porque o povo venezuelano precisa ter uma chance na vida de viver bem", afirmou Lula.