Jato executivo derrapa e colide com avião em aeroporto dos EUA; 1 pessoa morre

Um acidente envolvendo um jato executivo deixou uma pessoa morta e quatro feridas nesta segunda-feira, 10, no Arizona, Estados Unidos. A aeronave saiu da pista ao pousar e colidiu com um avião estacionado.

Ao menos uma pessoa morreu. Outras três vítimas foram encaminhadas para hospitais, segundo informações da agência Reuters. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas as autoridades suspeitam de falha no trem de pouso esquerdo durante o pouso.

De acordo com as autoridades, Vince Neil, vocalista da banda Mötley Crüe, era o proprietário do jato, mas não estava a bordo.

“Uma aeronave Learjet Modelo 35A de propriedade de Vince Neil foi tentando pousar no aeroporto de Scottsdale. Por razões desconhecidas até o momento, o avião saiu da pista causando uma colisão com outro avião estacionado. A bordo do avião do Sr. Neil estavam dois pilotos e dois passageiros. O Sr. Neil não estava no avião”, afirmou a banda em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

A Administração Federal de Aviação (FAA) investiga o caso, que envolveu um Learjet 35A e um Gulfstream 200. O Aeroporto de Scottsdale interditou a pista por tempo indeterminado.

O incidente ocorre em meio a discussões sobre segurança aérea nos EUA. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) apura outros três acidentes fatais recentes: uma colisão entre um jato e um helicóptero Black Hawk em Washington (67 mortos), a queda de um jato médico na Filadélfia (sete mortos) e um acidente aéreo no Alasca (10 mortos).