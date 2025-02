Queda de avião perto de shopping nos EUA deixa 6 mortos; todos mexicanos

Um avião de pequeno porte, que fazia transporte médico, caiu nesta sexta-feira em uma área residencial e perto de um shopping center na cidade de Filadélfia (EUA), causando uma explosão e pelo menos seis mortes.

A aeronave se acidentou perto de um cruzamento no nordeste da maior cidade do estado da Pensilvânia e teria atingido vários edifícios e veículos. As seis pessoas que estavam a bordo morreram. Eles eram mexicanos.

Um porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA) disse à imprensa americana que o avião, um Learjet 55, caiu por volta das 18h30 locais (20h30 de Brasília) após decolar no Aeroporto do Nordeste da Filadélfia com destino a Springfield, no estado do Missouri.

O avião atingiu 1.650 pés (cerca de 500 metros) logo após a decolagem antes de cair em queda livre, de acordo com dados da ADS-B Exchange. A aeronave com matrícula mexicana caiu após 40 segundos no ar perto de um cruzamento no nordeste da maior cidade da Pensilvânia.

A empresa de ambulância aérea Jet Rescue está sediada na Cidade do Novo México e trabalha no México e nos Estados Unidos, segundo a CNN.

A causa da queda, que ocorreu próximo de um shopping center local chamado Roosevelt, ainda não é conhecida e está sendo investigada pelas autoridades.

O caso ocorreu dois dias depois de um helicóptero militar colidir com um avião comercial perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. O acidente matou todas as 67 pessoas a bordo de ambas as aeronaves.

Passageiros eram mexicanos

As seis pessoas a bordo - quatro tripulantes e dois passageiros - eram de nacionalidade mexicana, incluindo um menor de idade, segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores do México.

"A companhia aérea responsável pelo transporte dos passageiros do avião que caiu na Filadélfia, Estados Unidos, confirmou ao consulado mexicano na Filadélfia que seis pessoas de nacionalidade mexicana viajavam na aeronave", informou a pasta de Exteriores em nota.

O ministério mexicano acrescentou que a equipe da sede diplomática mencionada "está em contato com os familiares e prestará todo o apoio e assistência consular necessária", e estará atenta caso haja mais compatriotas afetados nas proximidades do acidente.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou a perda de "almas inocentes" no acidente.

Por sua vez, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, descreveu a queda como "um terrível desastre aéreo".