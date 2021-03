Japão aprova primeira vacina cinco meses antes das Olimpíadas

O Japão autorizou neste domingo (14) uma primeira vacina contra o coronavírus, a desenvolvida pela Pfizer, abrindo o caminho para o lançamento de uma campanha de vacinação cinco meses antes da inauguração dos Jogos Olímpicos.

"Hoje, a ministra da Saúde deu a autorização especial à vacina da Pfizer", anunciou o escritório do primeiro-ministro em um tuíte.

O Japão deve começar a administrar a vacina da Pfizer/BioNTech em entre 10.000 e 20.000 profissionais da saúde a partir de quarta-feira, antes de ampliar a vacinação para outros trabalhadores sanitários e para os idosos partir de abril, usando também outras vacinas.

O governo ainda não apresentou sua estratégia para ampliar as vacinas ao restante de sua população de 126 milhões de pessoas.

Os organizadores dos Jogos afirmaram em repetidas ocasiões que o evento, que deveria ter acontecido no verão passado, ocorrerá em julho independentemente do estado da pandemia em outras partes do mundo.

Os atletas e acompanhantes seram aconselhados a se vacinar, mas não serão obrigados.