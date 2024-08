Itália dobra imposto sobre estrangeiros ricos

A Itália dobrou um imposto fixo sobre a renda estrangeira de novos residentes, em um duro revés para expatriados ricos que buscam fugir da perspectiva de impostos mais altos em outras partes da Europa.

O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni aprovou na quarta-feira um aumento no imposto anual sobre renda estrangeira para novos residentes fiscais na Itália para € 200.000.

O atual incentivo fiscal de € 100.000, embora popular entre indivíduos ricos, tem sido controverso entre os italianos, especialmente na capital empresarial Milão, onde o recente ingresso de super-ricos tem sido responsabilizado por um aumento acentuado nos preços dos imóveis e outros aumentos nos custos de vida.

O ministro das Finanças Giancarlo Giorgetti, que na quarta-feira se referiu ao imposto como o "chamado imposto fixo para os bilionários", disse em uma entrevista coletiva que o aumento do imposto ainda estava definido em um nível que permaneceria "interessante" para estrangeiros ricos

Mais tarde, ele esclareceu ao Financial Times que a taxa mais alta só se aplicaria a pessoas que estivessem assumindo residência fiscal na Itália a partir de agora, e não àquelas que já tivessem se mudado para lá.

Roma também queria evitar uma corrida com outras nações na tentativa de atrair indivíduos e empresas por meio de incentivos fiscais.

"Se essa competição começar, países como a Itália — que tem espaço fiscal muito limitado — estão inevitavelmente destinados a perder", disse o ministro das finanças.

Meloni defendeu a decisão nas redes sociais, dizendo que o governo "considerou certo" dobrar o imposto sobre estrangeiros ricos, pois queria "mitigar uma medida que parecia extremamente generosa".

A Itália registrou um déficit orçamentário de 7,4% do PIB no ano passado, mais do que o dobro do limite de 3% estabelecido pela UE.

A Itália emergiu como um destino popular para os super-ricos graças aos generosos incentivos fiscais iniciados em 2016 em um esforço para reverter a fuga de cérebros de longo prazo do país.

O esquema de imposto fixo, lançado após a votação do Brexit ter levado muitos europeus baseados na Grã-Bretanha a retornarem para casa, permite que novos residentes estrangeiros na Itália, ou italianos retornando de pelo menos nove anos vivendo no exterior, paguem um imposto fixo sobre qualquer renda ou ativos estrangeiros por 15 anos.