Por que Países Baixos e Reino Unido devem perder milionários nos próximos anos?

Alguns países, como Taiwan, ganharão até 50% milionários a mais durante esse período. Mas o Reino Unido e os Países Baixos fazem “exceções notáveis” nesta lista, segundo o UBS, porque ambos deverão perder milionários. O Reino Unido e os Países Baixos atraíram “riqueza nômade” – pessoas que optaram por se mudar para esses países, em vez daqueles que ganharam o seu dinheiro localmente – escreveu Paul Donovan, economista-chefe da UBS Global Wealth Management, num e-mail para o Business Insider.

o Reino Unido perdeu 16.500 milionários entre 2017 e 2023, de acordo com a consultora de imigração Henley & Partners

No entanto, o banco prevê que este número diminua 17% até 2028. A perda segue uma tendência: o Reino Unido perdeu 16.500 milionários entre 2017 e 2023, de acordo com a consultora de imigração Henley & Partners .

Os três milhões de milionários do Reino Unido colocam-no em terceiro lugar entre os países com o maior número de milionários no ano passado