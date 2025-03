Carreira em movimento: como empresas estão investindo na mobilidade interna para evitar demissões

Pelo segundo ano consecutivo, a mobilidade interna é um dos três aspectos mais mal avaliados pelos funcionários brasileiros, junto com benefícios financeiros e tempo para projetos pessoais. A percepção negativa impacta desde os funcionários até os executivos e pode levar a pedidos de demissão, de acordo com a segunda edição do índice Engaja S/A, realizado pela Flash em parceria com a FGV e o Talenses Group.

A sensação de estagnação no trabalho é um dos principais motivos para demissão. Segundo o estudo, 25% dos trabalhadores estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a mobilidade interna nas empresas e, entre eles, 23,5% pensam frequentemente em pedir demissão. Já entre os que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com capacitação e desenvolvimento (23,5%), 30% cogitam deixar seus cargos.

Além disso, o Engaja S/A também listou os dez benefícios mais valorizados pelos funcionários, e entre eles estão mentoria e um caminho de carreira estruturado, reforçando a importância do crescimento profissional dentro das empresas.

“A rotatividade no Brasil é bastante elevada e, quando olhamos a avaliação de mobilidade interna, entendemos exatamente o porquê: os profissionais se frustram com as opções de carreira dentro das empresas e acreditam que só irão crescer se mudarem de emprego”, afirma Paul Ferreira, professor da FGV-EAESP e responsável pela metodologia do Engaja S/A.

Flash aposta na mobilidade interna para reter talentos

Para abrir novas possibilidades de carreira para os Flamingos (como os funcionários são chamados), a Flash criou o programa Próximo Destino, que permite movimentações laterais (mudança de área mantendo a senioridade) e promoções para um nível acima.

As vagas do programa são divulgadas nos canais internos, e os funcionários interessados podem se inscrever por meio de um formulário. Apenas em 2024, 45 funcionários foram movimentados internamente, representando cerca de 10% das contratações do ano passado. O tempo médio de fechamento das vagas é de duas semanas.

“Existem quatro gerações no mercado de trabalho atualmente, com necessidades e objetivos de carreira diferentes. As empresas que não se adaptarem e flexibilizarem seus planos de carreira terão dificuldade de atrair e reter talentos”, afirma Isadora Gabriel, CHRO da Flash.

Para a executiva, o programa foi criado para oferecer alternativas para os funcionários se desenvolverem dentro da Flash, mesmo que isso signifique uma transição de carreira.

Na Mondelez, mobilidade interna faz parte da cultura corporativa

“A mobilidade interna sempre foi parte da nossa cultura, porque entendemos que grandes carreiras são construídas com oportunidades, aprendizado e desafios”, conta Ana Carolina Costa, diretora de RH da Mondelez Brasil.

Em 2024, a empresa registrou 1.073 promoções e 102 movimentações laterais, reforçando a estratégia de retenção e crescimento interno. “Seguimos incentivando o crescimento dos nossos times e criando caminhos para que cada profissional construa sua trajetória dentro da Mondelez Brasil”, diz Costa.

A empresa também criou o Match & Grow, um programa que permite que os funcionários atuem em projetos de outras áreas e em outros idiomas, ampliando o networking e desenvolvendo novas habilidades. “A mobilidade interna é essencial, porque impulsiona tanto o crescimento dos nossos talentos quanto a sustentabilidade do negócio”, afirma Costa.

Renner investe em tecnologia para conectar talentos e oportunidades

A Renner também reforça sua aposta na mobilidade interna por meio do Talent Hub, uma plataforma que cruza aspirações individuais com oportunidades internas. “Nosso ecossistema permite que os funcionários visualizem e sejam indicados para projetos, movimentações laterais e verticais, além de job rotations”, afirma Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabilidade das Lojas Renner - empresa finalista no premido Think Work Innovations e uma das premiadas pelo Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2024.

Outro diferencial da empresa é o Balance, um programa de escuta ativa que permite aos líderes acompanharem individualmente os desafios e aspirações dos colaboradores. “Essa interação fortalece os vínculos e assegura que o desenvolvimento da carreira esteja alinhado com as necessidades de bem-estar e crescimento”, diz Durante.

O Balance garante que todos os funcionários sejam ouvidos, proporcionando um ambiente de trabalho mais dinâmico e adaptável às necessidades individuais. “Os funcionários respondem formulários de forma contínua, compartilhando percepções sobre carreira, qualidade de vida e ambiente de trabalho”, conta Durante.