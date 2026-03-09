Milei diz que guerra no Irã deve 'melhorar' a economia da Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a guerra no Oriente Médio tende a provocar uma "melhora" nas exportações argentinas de petróleo e de produtos agrícolas, o que pode contribuir para o aumento das reservas cambiais do país.

O conflito se intensificou após ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, iniciados há dez dias, seguidos por uma retaliação iraniana contra países da Península Arábica. Como consequência, o preço do petróleo subiu e nesta segunda-feira ultrapassou os 100 dólares (cerca de R$ 521) por barril pela primeira vez desde 2022.

"Nesse contexto, a Argentina verá uma melhora em seus termos de transação comercial, pois os preços do petróleo estão subindo, e a Argentina é uma exportadora líquida", disse Milei à rádio argentina FM NOW.

"Todos os grãos que a Argentina exporta, soja, milho e girassol, também estão com preços em alta", acrescentou o presidente argentino em Nova York, onde participa da "Semana Argentina", um evento voltado à promoção de investimentos.

Milei também declarou apoio à ofensiva iniciada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel, países considerados seus principais aliados. O presidente argentino esteve entre cerca de uma dúzia de líderes latino-americanos e caribenhos alinhados com Donald Trump que participaram, no sábado, da cúpula "Escudo das Américas", um acordo de segurança continental promovido pelo governo americano.

Durante a entrevista à FM NOW, o presidente afirmou que o atual cenário internacional abre espaço para que a Argentina fortaleça suas reservas internacionais. O compromisso de ampliá-las faz parte das metas assumidas pelo país no acordo de US$ 20 bilhões firmado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em abril de 2025 (cerca de R$ 113 bilhões, na cotação da época).

Nos últimos anos, a Argentina passou a registrar superávit nas exportações de petróleo, impulsionada principalmente pela exploração de Vaca Muerta, na província de Neuquén, no sudoeste do país. A área concentra a segunda maior reserva de gás não convencional e a quarta maior reserva de petróleo de xisto do mundo.

Atualmente, o setor de petróleo e gás responde por 13,5% das exportações argentinas, tornando-se o segundo maior segmento exportador. O agronegócio segue na liderança, representando mais de 60% das vendas externas do país.

A soja responde sozinha por 24,6% das exportações totais, enquanto o trigo representa 4,2%. Na semana passada, os contratos de grãos negociados na bolsa de Chicago encerraram em alta: o trigo alcançou o maior valor em um ano e a soja atingiu o nível mais alto desde junho de 2024, de acordo com o Ministério da Economia da Argentina.

Entenda a guerra no Oriente Médio

Estados Unidos e Israel iniciaram no sábado, 28, uma ofensiva aérea contra o Irã em meio a impasses relacionados ao programa nuclear do país. A ação ocorre em um cenário de tensão regional envolvendo instalações estratégicas e bases militares.

Após os ataques, Teerã anunciou retaliações contra países do Oriente Médio que abrigam bases norte-americanas, entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque. Os governos desses países passaram a relatar impactos diretos das ações militares em seus territórios.

No domingo, a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, foi uma das vítimas dos ataques conduzidos por forças americanas e israelenses.

Depois do anúncio da morte de Khamenei, o governo iraniano declarou que poderá lançar a "ofensiva mais pesada" de sua história. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país considera retaliar Israel e Estados Unidos um "direito e dever legítimo".

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu Teerã contra novas ações militares. "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista", declarou. Os confrontos entre as partes continuaram ao longo deste domingo, 1º de março.

SAIBA MAIS SOBRE A GUERRA NO IRÃ

*Com informações das agências AFP e EFE.