Petróleo cai mais de 6% após falas de Donald Trump

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira, 10, após terem atingido o maior nível em mais de três anos na sessão anterior. O movimento ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve.

A sinalização reduziu o temor de interrupções prolongadas na oferta global de petróleo, que havia impulsionado as cotações no início da semana.

Por volta as 5h38, no horário de Brasília, o barril do Brent tinha queda de 7,27%, para US$ 91,75. Já o West Texas Intermediate (WTI) recuou 7,40%, para US$ 87,76. Durante a manhã, ambos os contratos chegaram a registrar queda de até 11% antes de recuperar parte das perdas.

Alta acima de US$ 100 na véspera

Na segunda-feira, 9, o petróleo ultrapassou US$ 100 por barril, atingindo o maior patamar desde meados de 2022.

A alta ocorreu em meio ao avanço do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que levantou preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento global.

O movimento também foi influenciado por cortes de produção liderados pela Arábia Saudita e por outros produtores.

Conversas diplomáticas reduzem pressão

As cotações começaram a recuar após uma ligação entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo um assessor do Kremlin, os dois discutiram propostas voltadas para um acordo rápido que poderia encerrar o conflito.

Em entrevista à CBS News, Trump afirmou que a ofensiva contra o Irã avançava mais rapidamente do que o previsto. O presidente havia estimado inicialmente um prazo de quatro a cinco semanas para o conflito.

Para Suvro Sarkar, responsável pelo setor de energia do DBS Bank, as declarações ajudaram a acalmar os mercados. O analista avalia, no entanto, que houve reação exagerada tanto na alta anterior quanto na queda atual.

Segundo ele, os tipos de petróleo Murban e Dubai, referências do Oriente Médio, continuam sendo negociados acima de US$ 100 por barril, indicando que a oferta física permanece pressionada.

Risco geopolítico ainda no radar

Autoridades iranianas reagiram às declarações dos Estados Unidos. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que o país decidirá quando a guerra terminará e advertiu que poderá impedir exportações de petróleo da região caso os ataques continuem.

Ao mesmo tempo, discussões em Washington sobre possíveis medidas para conter os preços também pressionaram as cotações.

Entre as alternativas avaliadas estão o relaxamento de sanções ao petróleo russo e a liberação de reservas estratégicas de petróleo.

Países do G7 afirmaram na segunda-feira que estão preparados para adotar “medidas necessárias” diante da alta do petróleo, embora não tenham confirmado a liberação imediata de estoques emergenciais.