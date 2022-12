Irã é expulso de corpo de mulher da ONU após repressão de protesto

O Irã foi expulso do principal órgão das Nações Unidas encarregado de promover os direitos das mulheres, em resposta à repressão mortal da República Islâmica aos protestos em todo o país que começaram depois que uma mulher de 22 anos morreu sob custódia policial.

Vinte e nove dos 54 países do Conselho Econômico e Social da ONU votaram a favor de uma moção patrocinada pelos Estados Unidos para remover a República Islâmica da Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher. Oito países, incluindo Rússia e China, votaram contra.

A participação do Irã na comissão foi uma "mancha feia" e minou sua credibilidade, disse a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield em um comunicado antes da votação. Os EUA vinham trabalhando há semanas para remover o Irã da comissão, com a vice-presidente Kamala Harris anunciando a campanha dos EUA no início de novembro.

A agitação generalizada tomou conta do Irã desde a morte de Mahsa Amini em 16 de setembro. Ela morreu na detenção depois de ter sido presa por supostamente desrespeitar os códigos de vestimenta islâmicos pela chamada polícia moral do país.

Os protestos surgiram como o maior desafio à liderança clerical do Irã desde que o país assumiu o poder na revolução de 1979. Mulheres, meninas e jovens estiveram na vanguarda das manifestações e milhares delas foram presas por participar.

A organização Iranian Human Rights, com sede em Oslo, disse que pelo menos 458 pessoas foram mortas até agora pelas forças de segurança nos distúrbios, incluindo pelo menos 63 crianças e 29 mulheres. Onze manifestantes foram formalmente condenados à morte e dois, ambos homens de 23 anos, foram executados até agora.

O grupo de direitos humanos Anistia Internacional, com sede em Londres, disse em um relatório na semana passada que pelo menos quatro meninas foram espancadas até a morte pelas forças de segurança desde o início dos protestos. Citando médicos no Irã, o Guardian informou em 8 de dezembro que as forças de segurança apontaram tiros de espingarda para rostos, seios e órgãos genitais de mulheres e meninas em protestos.

No mês passado, a ONU votou para lançar uma investigação de apuração de fatos sobre alegações generalizadas de violações dos direitos humanos por parte das autoridades iranianas. Os EUA, o Reino Unido e a União Europeia também aumentaram as sanções contra a República Islâmica em resposta à repressão.

O representante do Irã na votação de quarta-feira a criticou como “perigosa” e resultado da politização dos direitos das mulheres pelos EUA. Isso ocorre em meio à crescente preocupação com o uso da pena de morte contra manifestantes no Irã.

