Irã diz que não quer aumentar tensão regional, mas deve "punir" Israel

O Irã não está buscando aumentar as tensões regionais, mas acredita que precisa punir Israel para evitar mais instabilidade, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, 5, após o assassinato do líder do Hamas Ismail Haniyeh em Teerã na semana passada. As informações são da Reuters.

"O Irã busca estabelecer estabilidade na região, mas isso só virá com a punição do agressor e a criação de dissuasão contra o regime sionista (Israel)", disse Nasser Kanaani, acrescentando que a ação de Teerã era inevitável.

Kanaani pediu aos Estados Unidos que parassem de apoiar Israel, dizendo que a comunidade internacional falhou em seu dever de manter estabilidade na região e deveria apoiar a "punição do agressor".

O principal comandante do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, Hossein Salami, reiterou na segunda-feira a ameaça do grupo de elite de que Israel "receberá punição no devido tempo".

Teerã e grupos alinhados ao Irã, como Hamas e Hezbollah, acusaram Israel de matar Haniyeh em 31 de julho.

Israel não assumiu a responsabilidade pelos ataques.