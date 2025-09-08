Mundo

Irã convoca Brics a liderar transição para mundo multipolar

Masoud Pezeshkian denunciou o uso de ‘ações unilaterais e o uso de sanções e restrições econômicas’, em uma aparente referência ao governo de Donald Trump

EFE

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h55.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 15h42.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira, em discurso na cúpula virtual do Brics, que o bloco deve “guiar a transição para uma ordem multipolar” na qual as vozes de todos os países sejam ouvidas.

“Grupos como o Brics e outras instituições do Sul Global têm a responsabilidade especial de guiar a transição para uma ordem multipolar, democrática e justa; uma ordem em que as vozes de todos os países sejam ouvidas, especialmente as dos países em desenvolvimento”, disse o presidente iraniano.

Pezeshkian denunciou o uso de “ações unilaterais e o uso instrumental de sanções e restrições econômicas”, em uma aparente referência aos Estados Unidos, o que, em sua opinião, “interrompe a cooperação global e impossibilita o desenvolvimento sustentável”.

Para alcançar esse multilateralismo, ele pediu “uma reforma séria da estrutura de governança global”, com a revisão da composição e do funcionamento do Conselho de Segurança da ONU e a reforma do sistema financeiro e monetário internacional.

O governante denunciou a agressão militar sofrida por seu país em junho por parte de Israel e Estados Unidos, a continuidade do conflito na Faixa de Gaza, os ataques israelenses contra o Líbano e o Iêmen, assim como as ameaças dos EUA contra a Venezuela, como “provas claras do fracasso da ordem mundial em garantir a paz, a justiça e a segurança internacional”.

A cúpula do Brics ocorre em meio às tensões causadas pela guerra comercial iniciada pelo governo do presidente americano, Donald Trump.

O bloco foi formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em 2023 convidaram outros países a se juntarem à iniciativa.

