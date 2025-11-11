Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Investimento privado é grande tema da COP30, diz presidente do BID

Banco anunciou US$ 800 milhões em linha de crédito e ajudou em reforma de museu em Belém

Ilan Goldfajn, presidente do BID, durante evento no museu Emilio Goeldi, em Belém (Divulgação)

Ilan Goldfajn, presidente do BID, durante evento no museu Emilio Goeldi, em Belém (Divulgação)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11h04.

Belém - Para Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a COP30 tem dois grandes temas: o financiamento à resiliência climática e a maior contribuição do setor privado nesse tema.

"Um dos grandes temas será nossa capacidade de atrair o setor privado para o financiamento sustentável e para a resiliência", disse Goldfajn, em conversa com a EXAME.

"Tem que continuar fazendo parcerias, inovando e implementando. Esta é a COP da implementação e os bancos multilaterais são os bancos da implementação", prosseguiu.

Goldfajn participou de um evento no Museu Emílio Goeldi, em Belém, na noite de segunda, 10. Em um discurso, ele ressaltou que o programa Amazônia Sempre, do BID, pretende mobilizar US$ 6 bilhões para atuar em várias frentes ambientais.

"Trabalhamos o [combate ao] desmatamento diretamente, mas também a promoção da bioeconomia, que é bem forte aqui, o apoio às pessoas e comunidades e a promoção da conectividae entre as cidades", disse.

"Você tem de dar condições de vida para as pessoas conviverem pacificamente com a floresta", afirmou.

Investimentos do BID

Na sexta-feira passada, 7, o BID anunciou uma parceria que resultará em mais US$ 800 milhões em linhas de crédito para projetos de energia limpa na Amazônia e na América Central.

Os recursos serão obtidos com o Impact Fund Denmark, da Dinamarca, a Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad) e a Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Sida). As entidades assinaram uma carta de intenções para estabelecer a parceria.

Em 2024, os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD), como o BID, disponibilizaram US$ 137 bilhões em financiamento climático para adaptação e mitigação e mobilizaram mais US$ 134 bilhões de capital privado.

Deste total, US$ 85 bilhões e US$ 33 bilhões foram direcionados para economias de baixa e média renda. Os BMDs planejam atingir US$ 120 bilhões de suas próprias contas e US$ 65 bilhões em mobilização de capital privado até 2030 para o financiamento climático.

Reforma de museu

O BID ajudou a reformar partes do Museu Emílio Goeldi, com apoio da embaixada da Suíça no Brasil. Uma das seções renovadas é a Estação Amazônia Sempre, onde foi montada uma exposição interativa sobre a história da floresta.

O Museu Goeldi é um parque e uma reserva ambiental no bairro de São Brás, em Belém. O local recebeu uma série de reuniões do presidente Lula com líderes estrangeiros na semana passada, antes do início da COP30.

Acompanhe tudo sobre:COP30Mudanças climáticasBelém

Mais de Mundo

China e EUA suspendem tarifas de setor naval e Pequim pede ambiente 'justo'

Senado dos EUA aprova projeto que põe fim ao 'shutdown'

Trump apoia acordo para encerrar shutdown; Senado dos EUA planeja votação de projeto

Ataque dos EUA contra dois barcos no Pacífico deixa seis mortos

Mais na Exame

Casual

5 restaurantes em São Paulo para aproveitar a temporada de trufas brancas

Marketing

Anúncios na Black Friday influenciam 52% dos consumidores

Brasil

Ministro das Cidades quer dinheiro de Brics e UE em fundo para municípios

Future of Money

Bitcoin tem recuperação, mas pode voltar a cair para US$ 100 mil