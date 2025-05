Interrogatório no jantar: os bastidores do conclave que elegeu o papa Francisco

O papa Francisco, eleito em 2013, disse que não esperava conquistar o cargo ao entrar no conclave e que se surpreendeu com o resultado. Ele revelou bastidores do processo de escolha em seu livro, "Esperança", lançado no começo deste ano.

"Dizer que eu nunca esperava algo assim na minha vida, ao começo daquele conclave, seria pouco", escreveu Francisco.

O papa contou que havia, inclusive, reservado uma passagem de volta para Buenos Aires no sábado seguinte, e deixado sua homilia pronta para ser lida na missa do próximo domingo, na capital argentina.

"Eu sabia que eu era, como dizem no Vaticano, um 'fazedor de reis', que como um cardeal latino-americano, eu tinha a autoridade para influenciar um certo número de votos para este ou aquele candidato, mas não mais do que isso", disse Francisco.

Jorge Bergoglio, seu nome antes de ser papa, lembra que ele não era citado entre os favoritos pela imprensa na época. No entanto, aos poucos, disse ter notado um aumento do interesse nele por parte dos colegas.

Ele conta que fez um discurso no sábado anterior ao conclave, que atraiu alguma atenção dos demais cardeais. Em seguida, passou a ser perguntado eventualmente se aceitaria ser papa. Ele respondeu que, naquele momento, nenhum cardeal diria não.

A votação daquele ano começou na terça-feira, 12 de março. Francisco teve alguns votos nos três primeiros conclaves, mas disse achar algo normal. Ele disse que só percebeu que tinha boas chances de ser papa após a noite de quarta-feira.

Naquele dia, cardeais europeus o convidaram para se sentarem à sua mesa. "Eles começaram a perguntar mil coisas, de todos os temas, sobre América Latina, sobre teologia da libertação. Na mesa, falamos sobre tudo. Parecia um teste. E provavelmente era. Eles estavam me examinando, e eu não tinha entendido", afirmou.

Ao final, quando Francisco se levantou da mesa, ouviu mais uma pergunta: se era verdade que ele não tinha um pulmão. O argentino respondeu que tinha perdido parte de um pulmão, quando jovem. Em seguida, ouviu algo como "ah as manobras de último minuto" de um cardeal.

"Não esqueça os pobres"

Na votação seguinte, ele recebeu 69 votos. "Eu pensei, e entendi", disse Francisco. Era preciso atingir 77 votos para se tornar papa, algo conquistado no escrutínio seguinte.

Ao atingir o número de votos suficiente, ele foi aplaudido pelos cardeais. "Não se esqueça dos pobres", disse a ele o cardeal brasileiro Claudio Hummes, que estava ao seu lado. "Essas palavras permaneceram comigo. Eu sinto elas na minha carne", escreveu.

Em seguida, ele aceitou formalmente o cargo e escolheu o nome Francisco. Depois, foi apresentado ao público na Praça de São Pedro e fez uma brincadeira.

"O dever do Conclave era dar um bispo a Roma. Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Estou aqui", discursou, dando início ao pontificado que duraria 12 anos, até sua morte, em 21 de abril de 2025.