Inteligência digital impulsiona medicina tradicional chinesa na Ciftis 2025

De 10 a 14 de setembro de 2025, o Parque Shougang, em Pequim, foi o palco da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (Ciftis), com o tema “Inteligência digital conduzindo, comércio de serviços se renovando”.

A Tianjin Chase Sun Pharmaceutical, representante do setor de saúde e Medicina Tradicional Chinesa (MTC), esteve presente, exibindo a marca Kangrentang na área de MTC. A empresa destacou a integração de soluções digitais em seus produtos, como grânulos fitoterápicos e dispositivos médicos.

Participação internacional e inovação em MTC

O evento contou com a presença de cerca de 2 mil empresas de mais de 70 países, incluindo 500 integrantes da Fortune Global 500. Delegações do Sudeste Asiático, Europa e América do Norte visitaram o estande da Tianjin Chase Sun Pharmaceutical, interessado nos avanços tecnológicos aplicados ao preparo de grânulos fitoterápicos.

A Tianjin Chase Sun Pharmaceutical opera atualmente oito bases de produção de grânulos fitoterápicos na China e adota um sistema completo de rastreabilidade, que abrange desde a matéria-prima até a comercialização dos produtos.

Esses itens estão presentes em quase mil hospitais no país, o que demonstra a crescente adoção da MTC em instituições de saúde tradicionais.

Reconhecimento internacional da medicina tradicional chinesa

Um dos destaques da empresa é o injetável Xuebijing, que obteve reconhecimento internacional no tratamento da sepse. Os resultados clínicos do produto foram publicados em renomados periódicos como JAMA e eClinicalMedicine, oferecendo bases sólidas para a internacionalização da Medicina Tradicional Chinesa.

Além dos grânulos fitoterápicos, os dispositivos médicos da Tianjin Chase Sun Pharmaceutical também atraíram compradores internacionais durante o evento.

A subsidiária ChoiceMMed, com a certificação MDSAP desde 2017, segue padrões de produção e gestão da qualidade reconhecidos globalmente. Seus produtos estão registrados em mercados como a União Europeia, Estados Unidos, China, Japão e Brasil.

Expansão internacional de matérias-primas farmacêuticas

As matérias-primas farmacêuticas da Tianjin Chase Sun Pharmaceutical estão se expandindo para o mercado internacional. Suas subsidiárias, como Zhanwang Pharmaceutical, Hubei Enoray Biopharmaceutical e Wan Tai Accessories, exportam para mais de 50 países e seguem rigorosos padrões técnicos internacionais. Entre as conquistas, destacam-se: