Incêndios florestais na Argentina afetam ilhas no rio Paraná

Vários focos de incêndio estão afetando ilhas do rio Paraná, um dos principais cursos d'água da Argentina, onde bombeiros de duas províncias estão trabalhando para conter o fogo, informaram as autoridades locais na quinta-feira, 12.

De acordo com o governo da província de Santa Fé, no centro do país, os incêndios se originaram em ilhas sob a jurisdição da província vizinha de Entre Rios (nordeste), mas a fumaça afeta vilarejos e cidades em ambos os territórios.

“Há mais de quatro focos de incêndio ativos que afetam vilarejos e cidades na província vizinha, e a fumaça chegou à cidade de Rosário e cidades próximas”, informou em comunicado o governo provincial de Santa Fé.

O secretário de Defesa Civil de Santa Fé, Marcos Escajadillo, disse que “há entre quatro e cinco focos ativos” e 30 brigadas florestais trabalhando na região.

“Foram usados drones para analisar a extensão do incêndio, e a prioridade que temos na região das ilhas é preservar as casas das pessoas que estão nesse local, fazendo contato com elas. Com a ajuda de dois barcos da Prefeitura Naval Argentina (autoridade marítima do país), estamos transferindo essas pessoas”, declarou Escajadillo.

Embora nesse caso a origem dos incêndios ainda seja desconhecida, as ilhas do Paraná são frequentemente alvo de queimadas de pastagens causadas por produtores rurais que levam o gado para pastar nessas regiões.