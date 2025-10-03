Incêndio atinge refinaria de petróleo da Chevron

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma refinaria de petróleo da Chevron após relatos de explosão na noite de quinta-feira, 2, em El Segundo, na Califórnia.

Equipes de combate da própria empresa e os bombeiros estão no local atuando na ocorrência. Segundo a CNBC, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações da causa.

Em nota, a companhia informou que “todos os funcionários e contratados foram contabilizados e não há feridos”.

Com capacidade para processar 290 mil barris de petróleo por dia, a refinaria é uma das maiores da costa oeste dos Estados Unidos. Entre os produtos fabricados estão gasolina, diesel e combustível de aviação.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, confirmou que ele foi informado sobre o caso. Em comunicado, a equipe destacou que atua em conjunto com autoridades estaduais e locais para garantir a segurança da comunidade.