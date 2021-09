Homenagem: Biden visitará os três locais dos ataques de 11 de setembro

O presidente Joe Biden vai homenagear o 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos neste sábado visitando cada um dos locais onde aviões sequestrados caíram em 2001, honrando as vítimas do devastador ataque.

Biden começou o dia em Nova York, onde participou de uma cerimônia no local onde estavam as torres gêmeas do World Trade Center antes de serem atingidas pelos aviões. Ele e os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama e a multidão fizeram um momento de silêncio às 8h46 para marcar a hora em que o primeiro avião atingiu um dos edifícios.

Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques em Nova York, no Pentágono e na Pensilvânia, onde passageiros do voo 93 da United enfrentaram os sequestradores e o avião caiu em um campo, evitando que outro alvo fosse atingido.

Biden também irá a Shanksville, Pensilvânia, onde o ex-presidente George W. Bush, que liderava o país na época, está presente, em uma rara aparição pública.

Depois, Biden retornará à área de Washington para visitar o Pentágono, o símbolo do poderio militar dos EUA que foi atingido por outro dos aviões que foram usados como mísseis naquele dia.

O aniversário ocorre logo após o fim da guerra liderada pelos EUA no Afeganistão, lançada há cerca de 20 anos para erradicar a Al Qaeda, que executou os ataques de 11 de setembro.

A decisão de Biden de retirar as tropas norte-americanas em agosto, meses após o prazo estabelecido por seu antecessor republicano, Donald Trump, e a rápida queda resultante do país nas mãos do Taliban geraram críticas de membros de ambos os partidos políticos.

Biden não deve fazer comentários em nenhum dos locais, mas lançou um vídeo na sexta-feira para expressar suas condolências aos entes queridos das vítimas e destacar a unidade nacional resultante, pelo menos inicialmente, após o 11 de setembro.

"É tão difícil. Quer seja no primeiro ano ou 20º, as crianças cresceram sem pais e os pais sofreram sem filhos", disse Biden.

O presidente destacou o heroísmo que se viu nos dias que se seguiram aos atentados. "Também vimos algo muito raro: um verdadeiro senso de unidade nacional", disse Biden.

Os presidentes dos EUA costumam viajar para um dos três locais de ataque no aniversário de 11 de setembro, mas é incomum ir a todos os três no mesmo dia.

"O presidente sentiu que era importante visitar cada um desses três locais para comemorar as vidas perdidas, os sacrifícios feitos em um dia que afetou milhões de pessoas em todo o país, mas certamente muitas pessoas nessas comunidades", disse a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki na sexta.