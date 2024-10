Hezbollah confirma morte do principal candidato à sucessão de Hassan Nasrallah

O grupo xiita libanês Hezbollah confirmou nesta quarta-feira a morte de Hashem Safi al Din, chefe do Conselho Executivo da formação e que era amplamente considerado um dos principais candidatos à sucessão do clérigo Hassan Nasrallah, também assassinado por Israel no final de setembro.

"Expressamos nossos pêsames à nação (...) por um grande líder e mártir no caminho para Jerusalém. O presidente do Conselho Executivo do Hezbollah, Sua Eminência Hashem Safi al Din, se foi com o Senhor", disse o grupo em um comunicado, no qual detalhou que foi vítima de “uma incursão sionista criminosa e agressiva”.